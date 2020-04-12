12 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 278 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Всего в Московской области с начала пандемии подтверждено 1360 случаев заражения.



Всего в России зарегистрировано 15 770 случев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровели 1291 человек.