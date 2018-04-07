7 апреля. Mossovetinfo.ru – В промывке дорог в Москве в субботу, 7 апреля, участвуют около 5,5 тысячи единиц специализированной техники и 30 тысяч рабочих. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



В воскресенье будет проведена вторая промывка дорог, всего за апрель их будет четыре.



Работы ведутся не только на улично-дорожной сети, но и во дворах.