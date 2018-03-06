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Город (Москва и область)     06.03.2018 11:46

В рамках фестиваля «Мос/Еда!» пройдут 30 бесплатных экскурсий

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Теги:  фестивали  еда  экскурсии  Московские сезоны 

6 марта. Mossovetinfo.ru - В рамках фестиваля «Мос/Еда!» пройдут 30 бесплатных экскурсий. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московские сезоны».

9 экскурсий, посвященных истории московских ярмарок, дополнили прогулками из цикла «От монархии к демократии», которые пройдут по 10 новым маршрутам и расскажут о ключевых моментах в политической истории России.

Для участия в которых достаточно зарегистрироваться на сайте http://moscowwalking.ru.

Фестиваль пройдет в Москве 17 и 18 марта. Посетители полутора тысяч площадок по всей Москве смогут не только приобрести свежие фермерские продукты, но и выбрать самые вкусные и качественные с тем, чтобы определить список товаров и регионов-поставщиков для будущих городских ярмаро

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Карта места

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Теги: 
фестивали  еда  экскурсии  Московские сезоны 

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