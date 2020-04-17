17 апреля. Mossovetinfo.ru – В настоящее время в рамках программы реновации жилья проектируется 77 жилых домов, сообщается на портале mos.ru.



Все дома проектируются по стандартам программы реновации, предполагают нежилые первые этажи, отделку комфорт-класса, создание безбарьерной среды, обеспечение телефонией, интернетом, кабельным телевиденьем, системами видеонаблюдения, охраны и оповещения. Кроме того, ряд квартир в домах по реновации будет специально приспособлен под нужды маломобильных граждан.



Входы в здания будут располагаться со стороны дворов, а в нежилые помещения первого этажа – со стороны улиц.



В общей сложности в проектируемых домах будет создано 1,5 миллиона квадратных метров жилья.