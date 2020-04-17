Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     17.04.2020 13:31

В рамках программы реновации проектируется 77 жилых домов

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  проектирование  программа реновации  жилье  реновация жилья  снос пятиэтажек 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – В настоящее время в рамках программы реновации жилья проектируется 77 жилых домов, сообщается на портале mos.ru.

Все дома проектируются по стандартам программы реновации, предполагают нежилые первые этажи, отделку комфорт-класса, создание безбарьерной среды, обеспечение телефонией, интернетом, кабельным телевиденьем, системами видеонаблюдения, охраны и оповещения. Кроме того, ряд квартир в домах по реновации будет специально приспособлен под нужды маломобильных граждан.

Входы в здания будут располагаться со стороны дворов, а в нежилые помещения первого этажа – со стороны улиц.

В общей сложности в проектируемых домах будет создано 1,5 миллиона квадратных метров жилья.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  проектирование  программа реновации  жилье  реновация жилья  снос пятиэтажек 

Возврат к списку

Лента новостей

13:49 Общество Шествие «Бессмертного полка» 9 мая пройдет в онлайн-формате

13:31 Город (Москва и область) В рамках программы реновации проектируется 77 жилых домов

12:33 Город (Москва и область) Масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств Москвы пройдет 18 апреля

11:53 Город (Москва и область) Почти 90% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет

11:21 В России Оперштаб уточнил число заразившихся коронавирусом в России

Актуальные материалы

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru