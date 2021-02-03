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Город (Москва и область)     03.02.2021 18:13

В рамках программы реновации в Москве строится 175 домов

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  жилье  реновация жилья  снос пятиэтажек  переселение  реновация 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в Москве в настоящее время строится 175 домов, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.

Бочкарев напомнил, что с начала старта программы, уже построено 97 домов, что позволило обеспечить начало переселения в рамках программы реновации 34 тысяч человек.

Таким образом, в текущем году начнется вторая волна реновации, когда стартует массовое строительство на новых площадках.

В общей сложности в рамках программы построено 1,2 миллиона квадратных метров жилья. В строящихся домах будет расположено еще 4,2 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, еще 101 дом по программе реновации находится в стадии проектирования.

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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  жилье  реновация жилья  снос пятиэтажек  переселение  реновация 

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