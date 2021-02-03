В рамках программы реновации в Москве строится 175 домов

3 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в Москве в настоящее время строится 175 домов, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.



Бочкарев напомнил, что с начала старта программы, уже построено 97 домов, что позволило обеспечить начало переселения в рамках программы реновации 34 тысяч человек.



Таким образом, в текущем году начнется вторая волна реновации, когда стартует массовое строительство на новых площадках.



В общей сложности в рамках программы построено 1,2 миллиона квадратных метров жилья. В строящихся домах будет расположено еще 4,2 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, еще 101 дом по программе реновации находится в стадии проектирования.