16 мая. Mossovetinfo.ru – В рамках реализации проекта Московской центральных диаметров (МЦД), инфраструктура Ярославского, Ленинградского, Казанского и Курского вокзалов будет объединена, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
По словам Хуснуллина, участок, соединяющий Курский вокзал с площадью трех вокзалов является самым одним из самых сложных. Однако проектные решения уже найдены и строители приступили к работе над этим участком, что необходимо для организации МЦД-2 «Нахабино – Подольск».
Проект МЦД подразумевает организацию сквозных маршрутов через Москву. В настоящее время готов проект 4 маршрутов, еще один маршрут прорабатывается. Реализация проекта позволит получить в Москве и ближнем Подмосковье 221 станцию наземного метро.
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