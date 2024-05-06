Си Цзиньпин прибыл в Сербию с государственным визитом

8 мая — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник прибыл в столицу Сербии Белград с государственным визитом.



Его тепло встретил президент Сербии Александр Вучич со своей супругой Тамарой Вучич в аэропорту Никола Тесла.



«Китай и Сербия имеют глубокую традиционную дружбу. Наши двусторонние отношения выдержали испытание изменяющейся международной обстановкой и стали прекрасным примером отношений между государствами», — говорится в письменном заявлении, обнародованном по прибытии Си Цзиньпина в аэропорт.



Председатель КНР сказал, что с нетерпением ждет возможности воспользоваться этим визитом для углубленного обмена мнениями с президентом Сербии А. Вучичем по двусторонним отношениям и другим вопросам, представляющим взаимный интерес, продолжения дружбы, планирования сотрудничества, изучения развития и разработки нового плана развития двусторонних отношений.



«Я уверен, что этот визит будет плодотворным и откроет новую главу в китайско-сербских отношениях», — сказал он.



Это второй визит Си Цзиньпина в Сербию за восемь лет, что является важной вехой в развитии и улучшении двусторонних отношений.



«Я очень рад посетить Республику Сербия с государственным визитом по теплому приглашению президента Вучича», — отметил китайский лидер.



Он также сказал, что «от имени правительства и народа Китая хотел бы передать искренние приветствия и наилучшие пожелания дружественному правительству и народу Сербии».



Глава КНР отметил, что с момента установления всеобъемлющего стратегического партнерства в 2016 году двусторонние отношения получили стремительное развитие и достигли исторических результатов.



Две страны связаны прочным политическим взаимодоверием и видели плодотворные результаты в высококачественном сотрудничестве в рамках «Пояса и пути», сказал глава Китая, добавив, что «железная дружба глубоко укоренилась в сердцах двух народов».



Китай и Сербия оказывают друг другу твердую поддержку в вопросах, касающихся их коренных интересов и основных проблем, сказал Си Цзиньпин.



Сотрудничество между двумя странами основано на принципе равенства и взаимной выгоды, подчеркнул он.



«Стоя на новой исторической отправной точке, Китай будет работать с Сербией, чтобы совместно сохранить приверженность первоначальной цели и вместе продвигаться вперед, чтобы открыть новые перспективы китайско-сербского сотрудничества с более сильной динамикой, более масштабным и более высоким качеством», — сказал председатель КНР.



Си Цзиньпин отправился в Сербию после визита во Францию.



Китай готов сделать так, чтобы железная дружба между Китаем и Сербией приносила больше пользы двум народам, говорится в авторской статье председателя КНР Си Цзиньпина, опубликованной накануне, во вторник, в сербских СМИ.



«Во время моего предстоящего визита я буду работать с сербскими друзьями, чтобы раскрыть все лучшее в нашей дружбе, и предприму усилия, чтобы принести больше пользы народам двух стран, продвинуть мир и развитие во всем мире и способствовать построению сообщества единой судьбы для всего человечества».