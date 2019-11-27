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Город (Москва и область)     27.11.2019 12:44

В районе Северное Измайлово расселили третий дом по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  расселение  реновация жилья  Северное Измайлово  программа реновации  снос пятиэтажек 

27 ноября. Mossovetinfo.ru – В районе Северное Измайлово полностью расселен третий дом в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

Все 86 семей, проживавших в пятиэтажке по адресу Щелковское шоссе, дом 92, корпус 3, получили новые квартиры в новостройке по адресу Щелковское шоссе, дом 90, корпус 1.

Расселенный дом будет снесен после того, как префектура Восточного административного округа примет решение о его выводе из эксплуатации.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  расселение  реновация жилья  Северное Измайлово  программа реновации  снос пятиэтажек 

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