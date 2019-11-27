27 ноября. Mossovetinfo.ru – В районе Северное Измайлово полностью расселен третий дом в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.



Все 86 семей, проживавших в пятиэтажке по адресу Щелковское шоссе, дом 92, корпус 3, получили новые квартиры в новостройке по адресу Щелковское шоссе, дом 90, корпус 1.



Расселенный дом будет снесен после того, как префектура Восточного административного округа примет решение о его выводе из эксплуатации.