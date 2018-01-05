В рождественскую ночь продлится работа метро, МЦК и 163 маршрутов наземного транспорта

6 января. Mossovetinfo.ru - В ночь с 6 на 7 января, в связи с празднованием православного Рождества, работа работа московского метрополитена и ряда популярных маршрутов наземного транспорта будет продлена, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта.

«Станции метро и Московского центрального кольца будут открыты для пассажиров до 02:00», - отмечается в сообщении.



Также автобусы, троллейбусы и трамваи 163 наиболее популярных маршрутов будут ходить до трех часов ночи. 11 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме.