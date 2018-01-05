Другие материалы
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Город
06.01.2018, 10:46
21 парк Москвы подготовил на Рождество праздничную программу
6 января. Mossovetinfo.ru - 21 московский парк подготовил праздничные программы на Рождество, сообщает оргкомитет цикла уличных мероприятий «Московские сезоны». «Праздничная программа подготовлена...
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Город
06.01.2018, 03:43
В рождественскую ночь продлится работа метро, МЦК и 163 маршрутов наземного транспорта
6 января. Mossovetinfo.ru - В ночь с 6 на 7 января, в связи с празднованием православного Рождества, работа работа московского метрополитена и ряда популярных маршрутов наземного транспорта будет прод...
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Город
05.01.2018, 15:51
Павильон «Космос» на ВДНХ откроется в марте 2018 года
5 января. Mossovetinfo.ru – Павильон «Космос» на ВДНХ откроется после реконструкции в марте 2018 года. Об сообщил мэр Москвы Сергей Собянин «Здание спасено. Мы восстановили декор, уникальный...