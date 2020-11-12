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Город (Москва и область)     12.11.2020 12:35

В школах Москвы отменили ноябрьские каникулы

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Теги:  каникулы 

12 ноября. Mossovetinfo.ru – Ноябрьских каникул в школах Москвы не будет, школьники продолжат обучение и уйдут на каникулы только зимой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

Такое решение было принято в связи с тем, что осенние каникулы в московских школах прошли одновременно с 5 по 18 октября. Повторно осенние каникулы в школах проводится не будут, сообщили в пресс-службе.

С 19 октября московские школьники вернулись к обучению, ученики 1-5-х классов в очной форме, а ученики 6-11-х классов - дистанционно.


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Теги: 
каникулы 

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