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Город (Москва и область)     27.12.2023 09:32

В столичном Росреестре подвели итоги 2023 года

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Теги:  Росреестр  жилье  регистрация 

27 декабря — Mossovetinfo.ru — Управлением Росреестра по Москве подведены основные результаты деятельности за 2023 год на итоговой конференции «Строительная отрасль Москвы: итоги 2023 и планы 2024», сообщили ИА "Моссовет" в пресс-службе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве.

В 2023 году столичным Росреестром проведено порядка 2,5 млн УРД в отношении недвижимости. 15 лет назад эта цифра составляла около 1 млн УРД. При этом примерно 6% от общего объема таких операций приходится на сделки с новостройками.

С начала года поставлено на кадастровый учет 270 многоквартирных домов, из них по программе реновации более 50 новостроек.

Особое внимание было уделено вопросам развития электронных услуг ведомства, совершенствованию процессов взаимодействия между Росреестром и Правительством Москвы, а также участниками отрасли в целом.

Объем учетно-регистрационных действий в электронном виде к концу 2023 года достиг 68% – это в 3 раза (+46%) превышает показатель 2019 года,
когда доля таких операций составляла 21,4%. Только с начала текущего года город подал в Росреестр около 63 тыс. заявлений на государственную регистрацию в электронном виде

С июля 2021 года услугами по онлайн-регистрации ипотеки за один день воспользовались более 250 тыс. жителей столицы, а в декабре текущего года Управление Росреестра по Москве совместно с сервисом недвижимости Домклик ускорили регистрацию ипотечных сделок Сбера до одного часа.

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Теги: 
Росреестр  жилье  регистрация 

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