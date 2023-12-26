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Город (Москва и область)
27.12.2023, 09:46
Наталья Сергунина: Искусственный интеллект озвучил аудиогиды по каткам в московских парках
27 декабря — Mossovetinfo.ru — На портале «Узнай Москву» опубликовали новогодние аудиогиды по каткам в городских па...
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Город (Москва и область)
27.12.2023, 09:32
В столичном Росреестре подвели итоги 2023 года
27 декабря — Mossovetinfo.ru — Управлением Росреестра по Москве подведены основные результаты деятельности за 2023 го...
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Город (Москва и область)
26.12.2023, 09:00
С 1 по 8 января 2024 года парковки в Москве будут бесплатными
26 декабря — Mossovetinfo.ru — С 1 по 8 января 2024 года парковки в Москве будут бесплатными, - сообщил мэр Москвы Сергей ...