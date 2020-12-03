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Город (Москва и область)
03.12.2020, 12:36
В связи с похолоданием в Москве повысили температуру в системе отопления
3 декабря. Mossovetinfo.ru - Температуру в системе отопления Москвы повысили в связи с похолоданием, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. По словам Бирюкова, в магистральных сетях температур...
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Город (Москва и область)
03.12.2020, 11:03
В Москве выявлены новые случаи коронавируса
3 декабря. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 7 750 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Ранее сообщалось, что за сутки от коронавируса в Мо...
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Город (Москва и область)
03.12.2020, 07:46
Московские родители недовольны дистанционным образованием - омбудсмен Москвы
3 декабря. Mossovetinfo.ru - Cтоличный омбудсмен Татьяна Потяева сообщила, что родители московских школьников недовольны дистанционным образованием— и сейчас обсуждается возможность хотя бы два раза в...