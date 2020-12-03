 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     03.12.2020 12:36

В связи с похолоданием в Москве повысили температуру в системе отопления

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  отопление  ЖКХ 

3 декабря. Mossovetinfo.ru - Температуру в системе отопления Москвы повысили в связи с похолоданием, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, в магистральных сетях температура теплоносителя повышена до 103-105 градусов. При этом, при сильных морозах температуру теплоносителя можно поднять до 130 градусов.

Задания на изменение температуры теплоносителя выдаются на основании краткосрочных прогнозов погоды. Корректировка производится автоматически под контролем диспетчеров.



x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
отопление  ЖКХ 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:58 В России Чубайс объявил об уходе с поста главы Роснано

12:36 Город (Москва и область) В связи с похолоданием в Москве повысили температуру в системе отопления

11:43 В мире Китайские ученые выявили наиболее частый источник заражения коронавирусом

11:03 Город (Москва и область) В Москве выявлены новые случаи коронавируса

10:06 Другое Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан «Джентльменом года»

Актуальные материалы

10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение

01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников

11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ

09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса

19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря

16:56 В России Массовая вакцинация в России начнется в январе-феврале 2021 года - Минздрав

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru