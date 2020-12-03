3 декабря. Mossovetinfo.ru - Температуру в системе отопления Москвы повысили в связи с похолоданием, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



По словам Бирюкова, в магистральных сетях температура теплоносителя повышена до 103-105 градусов. При этом, при сильных морозах температуру теплоносителя можно поднять до 130 градусов.



Задания на изменение температуры теплоносителя выдаются на основании краткосрочных прогнозов погоды. Корректировка производится автоматически под контролем диспетчеров.