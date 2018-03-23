23 марта. Mossovetinfo.ru - В технопарке «Строгино» разработали инновационный аппарат для лечения ран. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Аппарат позволяет увеличить скорость заживления в три-четыре раза. С его помощью можно одновременно наносить заживляющее лекарство на поврежденный участок и откачивать жидкость из нарывающей раны.
Планируется, что аппарат смогут начать применять в городских клиниках в ближайшие полтора-два года. Он в два раза экономичнее зарубежных аналогов.
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