23 марта. Mossovetinfo.ru - В технопарке «Строгино» разработали инновационный аппарат для лечения ран. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Аппарат позволяет увеличить скорость заживления в три-четыре раза. С его помощью можно одновременно наносить заживляющее лекарство на поврежденный участок и откачивать жидкость из нарывающей раны.



Планируется, что аппарат смогут начать применять в городских клиниках в ближайшие полтора-два года. Он в два раза экономичнее зарубежных аналогов.