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Город (Москва и область)     20.05.2022 21:18

В центре Москвы 22 мая из-за полумарафона изменятся маршруты ряда автобусов

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Теги:  полумарафон  транспорт  маршруты  изменения 

20 мая. Mossovetinfo.ru - 22 мая с 6:00 до окончания проведения полумарафона меняются маршруты в центре Москвы, - сообщают в горадминистрации Маршруты м6 и м7 будут работать на двух участках.

Изменятся трассы маршрутов м6, м31, №220, 152, с344 и с910.

Маршруты автобусов е10, Б, е30, м31, м32, м40, е70, м90, №220, 239, 379, 116, с538, с755, с856, с910 и с920 будут укорочены.

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Карта места

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Теги: 
полумарафон  транспорт  маршруты  изменения 

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