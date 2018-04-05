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Город (Москва и область)     05.04.2018 08:13

В центре Москвы на месте старинного храма нашли надгробия XVI века

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Теги:  археологи  археологические находки 

5 апреля. Mossovetinfo.ru - Археологи обнаружили в центре Москвы белокаменные надгробия XVI–XVII веков. Об этом этом сообщается на портале мэра столицы.

Также были найдены фрагменты сосуда из белой глины XVIII века и чайника XVII века. Предметы нашли в траншее при перекладке коммуникаций в Малом Златоустинском переулке.

До начала XX века здесь располагался старейший в столице Златоустовский монастырь. Из находок предлагают сделать экспозицию под открытым небом.


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Карта места

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Теги: 
археологи  археологические находки 

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