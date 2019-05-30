30 мая. Mossovetinfo.ru – В центре Москвы будет высажен березовый лес, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.



Лес будет высажен в рамках реализации проекта расширения пешеходной зоны в районе храма Христа Спасителя.



Пешеходная зона будет расширена в рамках благоустройства территории выведенной из эксплуатации ГЭС-2 на месте которой появится центр современной культуры.