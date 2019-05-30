30 мая. Mossovetinfo.ru – В центре Москвы будет высажен березовый лес, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Лес будет высажен в рамках реализации проекта расширения пешеходной зоны в районе храма Христа Спасителя.
Пешеходная зона будет расширена в рамках благоустройства территории выведенной из эксплуатации ГЭС-2 на месте которой появится центр современной культуры.
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