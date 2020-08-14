14 августа. Mossovetinfo.ru - Первый дом по программе реновации расселен в Центральном административном округе Москвы, сообщается на портале mos.ru.
61 семья из дома в Красногвардейском проезде переехала в новостройку в Мукомольном проезде. При этом, две семьи воспользовались правом на покупку дополнительных квадратных метров. Всего в ЦАО в программу реновации вошли 109 домов.
Власти Москвы 12 августа опубликовали этапы переселения по программе реновации. Реализовать программу планируется к 2032 году.
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