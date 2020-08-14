14 августа. Mossovetinfo.ru - Первый дом по программе реновации расселен в Центральном административном округе Москвы, сообщается на портале mos.ru.



61 семья из дома в Красногвардейском проезде переехала в новостройку в Мукомольном проезде. При этом, две семьи воспользовались правом на покупку дополнительных квадратных метров. Всего в ЦАО в программу реновации вошли 109 домов.



Власти Москвы 12 августа опубликовали этапы переселения по программе реновации. Реализовать программу планируется к 2032 году.