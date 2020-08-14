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Город (Москва и область)     14.08.2020 11:44

В центре Москвы расселили первый дом по программе реновации

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Теги:  программа реновации  реновация  снос пятиэтажек  переселение  программа реновации жилья  жилье  строительство 

14 августа. Mossovetinfo.ru - Первый дом по программе реновации расселен в Центральном административном округе Москвы, сообщается на портале mos.ru.

61 семья из дома в Красногвардейском проезде переехала в новостройку в Мукомольном проезде. При этом, две семьи воспользовались правом на покупку дополнительных квадратных метров. Всего в ЦАО в программу реновации вошли 109 домов.

Власти Москвы 12 августа опубликовали этапы переселения по программе реновации. Реализовать программу планируется к 2032 году.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации  реновация  снос пятиэтажек  переселение  программа реновации жилья  жилье  строительство 

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