27 июля. Mossovetinfo.ru – В восьми парках Москвы, открылись веревочные городки, которые могут посетить как взрослые, так и дети, сообщается на портале mos.ru.



Посетителей ждут канатные лабиринты, тарзанки, подвесные мосты, расположенные на высоте от 1 до 22 метров.



Все веревочные городки платные, трассы проложены различного уровня сложности. Перед прохождением маршрута с посетителями проводят обязательный инструктаж и надевают на них страховочное снаряжение.



Веревочные городки открылись в парках «Сокольники», «Фили», «Красная Пресня», «Кузьминки», в музее-заповеднике «Царицыно», в Таганском и Измайловском парках, и в Митинском ландшафтном парке.