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Город (Москва и область)     27.07.2020 08:11

В восьми московских парках открылись веревочные городки

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Теги:  парки  отдых 

27 июля. Mossovetinfo.ru – В восьми парках Москвы, открылись веревочные городки, которые могут посетить как взрослые, так и дети, сообщается на портале mos.ru.

Посетителей ждут канатные лабиринты, тарзанки, подвесные мосты, расположенные на высоте от 1 до 22 метров.

Все веревочные городки платные, трассы проложены различного уровня сложности. Перед прохождением маршрута с посетителями проводят обязательный инструктаж и надевают на них страховочное снаряжение.

Веревочные городки открылись в парках «Сокольники», «Фили», «Красная Пресня», «Кузьминки», в музее-заповеднике «Царицыно», в Таганском и Измайловском парках, и в Митинском ландшафтном парке.


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Карта места

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Теги: 
парки  отдых 

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