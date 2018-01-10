В январе 2018 года 151 почтовое отделение Москвы продолжит работать без выходных дней

10 января. Mossovetinfo.ru - 151 почтовое отделение Москвы в январе продолжит работать без выходных дней, - сообщили ИА «Моссовет» в отделе по корпоративным коммуникациям Почты России.



«Увеличенный график работы позволит москвичам, вернувшимся после новогодних каникул, получить почтовые услуги качественно и в максимально удобное для клиентов время», - сообщил сотрудник отдела по корпоративным коммуникациям.



Также отмечается, что в Москве на продленный режим работы перешли 65 отделений Почты России. Подчеркивается, что «обеденный перерыв во всех почтовых отделениях столицы был отменен в 2016 году».



Полный список отделений, работающих без выходных, и уточненное расписание можно найти на сайте Почты России.