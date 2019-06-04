4 июня. Mossovetinfo.ru – Дом, расселенный по программе реновации жилья, начали сносить в Южном Бутово, сообщает пресс-служба департамента строительства.
Жители дома на Краснолиманской улице получили новые квартиры в двух новостройках на улице Изюмская.
В ходе работ по сносу расселенного дома будет применена технология «умного сноса», которая позволяет переработать и повторно использовать отходы.
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