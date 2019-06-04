Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     04.06.2019 15:35

В Южном Бутово начался снос дома, расселенного по программе реновации

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  снос пятиэтажек  программа реновации  Южное Бутово 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Дом, расселенный по программе реновации жилья, начали сносить в Южном Бутово, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Жители дома на Краснолиманской улице получили новые квартиры в двух новостройках на улице Изюмская.

В ходе работ по сносу расселенного дома будет применена технология «умного сноса», которая позволяет переработать и повторно использовать отходы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  снос пятиэтажек  программа реновации  Южное Бутово 

Возврат к списку

Лента новостей

15:49 Власть Утверждена госпрограмма по развитию сельских территорий

15:35 Город (Москва и область) В Южном Бутово начался снос дома, расселенного по программе реновации

15:28 Город (Москва и область) В Москве появится набережная имени Говорухина

13:32 Происшествия В результате ДТП перекрыт съезд с МКАД на Ленинский проспект

13:07 Город (Москва и область) Девятнадцать объектов самостроя снесли на территории промзоны «Октябрьское поле»

Актуальные материалы

11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая

12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье

10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО

11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона

10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru