19 декабря. Mossovetinfo.ru – Главную выставку страны ВДНХ украсили к новогодним праздникам, сообщается на портале mos.ru.



На ВДНХ установили более 300 световых композиций и скульптур. У арки северного входа нарядили ель, которая растет там с 1959 года. Ее украсили в стиле 50-х годов: снежинками, шарами и гирляндами. Возле главного входа появилась «Аллея волшебства» из 9 светящихся арок, а вместо газонов и клумб появились светящиеся цветы.



Также на ВДНХ появились четырехметровые светильники-одуванчики, световая инсталляция «Поле светлячков», сказочная горка со светящимися перилами, и 13 искусственных елок с золотыми, серебряными, голубыми, красными и фиолетовыми шарами.



Увидеть ВДНХ в новогоднем убранстве посетители выставки смогут до конца февраля.