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Город (Москва и область)     19.12.2019 09:02

ВДНХ украсили к новогодним праздникам

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Теги:  ВДНХ  новый год  украшение 

19 декабря. Mossovetinfo.ru – Главную выставку страны ВДНХ украсили к новогодним праздникам, сообщается на портале mos.ru.

На ВДНХ установили более 300 световых композиций и скульптур. У арки северного входа нарядили ель, которая растет там с 1959 года. Ее украсили в стиле 50-х годов: снежинками, шарами и гирляндами. Возле главного входа появилась «Аллея волшебства» из 9 светящихся арок, а вместо газонов и клумб появились светящиеся цветы.

Также на ВДНХ появились четырехметровые светильники-одуванчики, световая инсталляция «Поле светлячков», сказочная горка со светящимися перилами, и 13 искусственных елок с золотыми, серебряными, голубыми, красными и фиолетовыми шарами.

Увидеть ВДНХ в новогоднем убранстве посетители выставки смогут до конца февраля.


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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  новый год  украшение 

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