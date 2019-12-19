19 декабря. Mossovetinfo.ru – Главную выставку страны ВДНХ украсили к новогодним праздникам, сообщается на портале mos.ru.
На ВДНХ установили более 300 световых композиций и скульптур. У арки северного входа нарядили ель, которая растет там с 1959 года. Ее украсили в стиле 50-х годов: снежинками, шарами и гирляндами. Возле главного входа появилась «Аллея волшебства» из 9 светящихся арок, а вместо газонов и клумб появились светящиеся цветы.
Также на ВДНХ появились четырехметровые светильники-одуванчики, световая инсталляция «Поле светлячков», сказочная горка со светящимися перилами, и 13 искусственных елок с золотыми, серебряными, голубыми, красными и фиолетовыми шарами.
Увидеть ВДНХ в новогоднем убранстве посетители выставки смогут до конца февраля.
09:09 В мире Конгрессмены в США поддержали импичмент Трампа
09:02 Город (Москва и область) ВДНХ украсили к новогодним праздникам
08:44 Город (Москва и область) Температура в Москве 18 декабря побила рекорд 1886 года
08:35 Город (Москва и область) Московский зоопарк подготовил новогоднюю программу
16:48 В мире Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутренним паспортам
13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова
13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин
09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов
16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат
18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав