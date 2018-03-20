20 марта. Mossovetinfo.ru – Южный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии московского метро открыт после реконструкции. Об этом сообщает корреспондент ИА «Моссовет».



Вестибюль был закрыт весной 2017 года. В частности, его открытие позволит избежать давки болельщиков при выходе со стадионе «Лужники» во время товарищеского матча Россия – Бразилия 23 марта, а также матчей чемпионата мира 2018 года.



В «Лужниках» пройдет 7 матчей турнира, включая матч открытия, полуфинал и финал. Арена вмещает более 80 тысяч зрителей.