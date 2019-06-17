17 июня. Mossovetinfo.ru – На портале мэра и правительства Москвы теперь можно ознакомится с результатами Государственной итоговой аттестации (ГИА) с помощью виджета.



Чтобы воспользоваться новым виджетом, необходимо настроить его в личном кабинете. Даты публикации результатов ГИА можно узнать на официальном сайте Регионального центра обработки информации Москвы.



Ранее на портале мэра и правительства Москвы и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» можно было подписаться на онлайн-уведомления о результатах экзаменов.