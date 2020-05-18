18 мая. Mossovetinfo.ru – Режим самоизоляции в Москве необходимо продлить после 31 мая, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
«Положительная динамика — это не основание для смягчения, а наоборот нужно удержать эту положительную динамику. А чтобы её удержать, должны быть реализованы дальнейшие меры», - заявил Викулов.
В связи с этим вирусологи намерены настаивать на том, чтобы режим самоизоляции в Москве был продлен и после 31 мая.
На 18 мая в Москве выявлено 146 062 случая заболевания коронавирусом. Вылечились 28 913 человек, умерли – 1580 человек.
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