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Город (Москва и область)
26.11.2024, 08:52
Власти Москвы начали покупать данные авиационной статистики
26 ноября — Mossovetinfo.ru — Комитет по туризму Москвы (Мостуризм) начал получать данные Aviastats (сервис «Авиасейлс») п...
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Город (Москва и область)
13.11.2024, 13:46
Бюджет Москвы на 2025-2027 годы принят Мосгордумой
13 ноября — Mossovetinfo.ru — Депутаты Московской городской думы приняли бюджет столицы на 2025 год и плановый период 2...
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Город (Москва и область)
12.11.2024, 12:25
Мосгордума намерена разрешить правительству Москвы переводить ООПТ в территории под застройку
13 ноября — Mossovetinfo.ru — «В Мосгордуму внесен законопроект, который заменит три действующих природоохранных ст...