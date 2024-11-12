26 ноября — Mossovetinfo.ru — Комитет по туризму Москвы (Мостуризм) начал получать данные Aviastats (сервис «Авиасейлс») п...

13 ноября — Mossovetinfo.ru — Депутаты Московской городской думы приняли бюджет столицы на 2025 год и плановый период 2...