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Город (Москва и область)     26.11.2024 08:52

Власти Москвы начали покупать данные авиационной статистики

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Теги:  Москва  туризм  турпоток  статистика  тренды  власть  эффективность  проект  мониторинг  Мостуризм 

26 ноября — Mossovetinfo.ru — Комитет по туризму Москвы (Мостуризм) начал получать данные Aviastats (сервис «Авиасейлс») по совершенным бронированиям и сведения работающих с ним аэропортов. Об этом «Коммерсантъ» рассказали стороны соглашения.

Сведения авиационной статистики и данные по бронированиям необходимы Мостуризму для того, чтобы понять потенциальную аудиторию, для которой нужно развивать проекты. Эксперты связывают сделку с замедлением роста турпотока в Москву.

В Мостуризме пояснили газете, что данные требуются для объективной оценки происходящих в отрасли процессов: анализ информации помогает соотнести масштаб предложения и спроса, понять потенциальную аудиторию, для которой нужно развивать проекты. Результаты мониторинга планируется публиковать в открытом доступе.

Объем туристического потока в столицу к 2030 году должен достичь 52 млн человек, сообщил на минувшей неделе первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.

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Теги: 
Москва  туризм  турпоток  статистика  тренды  власть  эффективность  проект  мониторинг  Мостуризм 

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