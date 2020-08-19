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Город (Москва и область)     19.08.2020 10:42

Власти Москвы не собираются снова закрывать предприятия из-за коронавируса

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Теги:  коронавирус  ограничения 

19 августа. Mossovetinfo.ru – Московские власти не собираются закрывать предприятия из-за коронавируса, так как ситуация с ним остается стабильной, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова.

«Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная. В любом случае, город готов к любому варианту развития ситуации, и мы не видим никаких оснований для закрытия предприятий и производств», - заявил Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в течение нескольких месяцев москвичам придется соблюдать требования Роспотребнадзора, однако также заявил, что никаких планов по введению ограничений из-за коронавируса у городских властей нет.


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Теги: 
коронавирус  ограничения 

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