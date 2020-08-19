19 августа. Mossovetinfo.ru – Московские власти не собираются закрывать предприятия из-за коронавируса, так как ситуация с ним остается стабильной, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова.



«Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная. В любом случае, город готов к любому варианту развития ситуации, и мы не видим никаких оснований для закрытия предприятий и производств», - заявил Ефимов.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в течение нескольких месяцев москвичам придется соблюдать требования Роспотребнадзора, однако также заявил, что никаких планов по введению ограничений из-за коронавируса у городских властей нет.