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Город (Москва и область)
03.03.2019, 15:47
Власти Москвы обеспечили местами в детсадах всех детей от 2,5 лет
3 марта. Mossovetinfo.ru – Московские власти впервые обеспечили местами в детских садах всех детей от двух с половиной лет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин. ...
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Город (Москва и область)
03.03.2019, 12:00
«Московская «Масленица»: программа на воскресенье, 3 марта
3 марта. Mossovetinfo.ru – Оргкомитет цикла уличных городских фестивалей «Московские сезоны» представляет программу третьего дня гастрономического весеннего фестиваля «Московская «Масленица». ...
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Город (Москва и область)
03.03.2019, 11:41
Коммунальные службы продолжают ликвидирвоать последствия снегопада - власти
3 марта. Mossovetinfo.ru – Коммунальные службы продолжают ликвидирвоать последствия снегопада. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы. Под особым контролем коммунальных слу...