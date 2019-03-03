3 марта. Mossovetinfo.ru – Московские власти впервые обеспечили местами в детских садах всех детей от двух с половиной лет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.



«Будем двигаться в соответствии с указом президента об обеспечении мам детскими дошкольными учреждениями, этот возраст все уменьшая и уменьшая», - сказал мэр Москвы.