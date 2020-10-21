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Город (Москва и область)
21.10.2020, 11:44
Власти Москвы объяснили, для чего нужно чекиниться в ночных клубах
21 октября. Mossovetinfo.ru – Посетителей ночных клубов Москвы, которые зарегистрировались при посещении, не будут сажать на карантин в случае выявления у кого-то из посетителей коронавируса, сообщ...
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Город (Москва и область)
21.10.2020, 10:31
Опубликованы данные о новых случая коронавируса в Москве
21 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 4 389 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Ранее сообщалось, что за сутки от коронавируса в М...
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Город (Москва и область)
21.10.2020, 10:17
Записаться на прием в центры «Мои документы» теперь можно через приложение «Госуслуги Москвы»
21 октября. Mossovetinfo.ru – В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» появился новый сервис, с помощью которого можно записаться на прием в центры «Мои документы», сообщается на портале mos.ru. ...