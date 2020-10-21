21 октября. Mossovetinfo.ru – Посетителей ночных клубов Москвы, которые зарегистрировались при посещении, не будут сажать на карантин в случае выявления у кого-то из посетителей коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на главу московского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.



Немерюк назвал фейком сообщения, появившиеся в некоторых СМИ, о том, что система чекинов создается для создания некоей базы данных, а посетителей обяжут самоизолироваться на 2 недели в случае, если у кого-то из гостей будет выявлен коронавирус.



По словам Немерюка, никакой специальной базы посетителей ночных заведений не создается, данные посетителей не передаются Роспотребнадзору, они обезличены, и никто не заставит их соблюдать карантин.



С помощью чекина становится известен только номер мобильного телефона посетителя, на который придет оповещение, если рядом находился человек, у которого будет подтвержден коронавирус.