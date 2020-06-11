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Город (Москва и область)     11.06.2020 12:40

Власти Москвы объяснили расхождение по статистике смертности от коронавируса

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Теги:  коронавирус  Департамент здравоохранения  статистика  смертность 

11 июня. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения Москвы на своем официальном сайте опубликовал официальное сообщение, в котором объяснил расхождения данных о смертности от коронавируса на сайте стопкоронавирус.рф и официальном сайте Депздрава.

Сообщается, что на сайт стопкоронавирус.рф Депздрав передает ежедневные оперативные данные. В них учитываются те случаи смерти от коронавируса, когда диагноз пациенту был поставлен при жизни, а также часть случаев, когда коронавирусная инфекция была выявлена патологоанатомическими исследованиями, проведенными в короткий срок.

В итоговой статистике, публикуемой на сайте Депздрава ежемесячно, учитываются уже все проведенные за месяц патологоанатомические исследования, а данные публикуются на основании данных Росстата и ЗАГС. Кроме того, данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по фактичской дате смерти.

Так, в апреле на сайт стопкоронавирус.рф были переданные данные о 642 скончавшихся от коронавируса, в то время, как по итогам мая от коронавируса умерли 805 человек. У 163 умерших диагноз COVID был установлен после передачи данных сайту.

В мае на сайт были переданы данные о 1895 умерших от коронавируса, в то время как в итоговой статистике таких оказалось 2757 человек. Из них у 283 умерших диагноз был поставлен после передачи данных сайту, еще 579 умерших попали в статистические данные в результате перекодировки данных по рекомендациям Минздрава.

Ранее Депздрав опубликовал официальные данные о смертности в Москве в мае 2020 года.


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Теги: 
коронавирус  Департамент здравоохранения  статистика  смертность 

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