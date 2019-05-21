21 мая. Mossovetinfo.ru – Московские власти объявили конкурс на право строительства новой канатной дороги от станции метро «Сходненская» до станции метро «Речной вокзал», сообщает пресс-служба заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.



По словам Ефимова, прием заявок на участие в конкурсе продлится до 2 июля. Потенциальный инвестор должен обладать финансовыми возможностями для реализации подобного проекта, а также иметь опыт строительства и эксплуатации канатных дорог, или опыт участия в государственно-частных проектах в области транспорта.



Предполагаемый объем инвестиций в строительство новой канатной дороги составляет 3,16 миллиарда рублей. При этом финансовое участие городских властей в реализации проекта не предусмотрено. После завершения строительства дорога будет принадлежать городу, а инвестор получит концессию на использование дороги сроком на 25 лет, из которых 2,5 года будет отведено на строительство.



Ранее о своем желании стать инвестором проекта новой канатной дороги заявили пять компаний: «Старый город» (дочерняя компании инициатора проекта немецкой BPS International), «Национальные канатные дороги (дочерняя компания французского производителя канатных дорог Poma), «Московские канатные дороги», «Развитие канатных дорог» (Санкт-Петербург) и «Профлогистиксервис» (Москва).