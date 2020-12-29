29 декабря. Mossovetinfo.ru – По оперативным данным, в ноябре 2020 года в Москве зарегистрировано 14 456 смертей. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы Это на 4730 случаев больше, чем в 2019 году.



Сообщается, что превышение смертности по отношению к средненоябрьской за последние три года составило 4696 случаев (9637 в 2017, 9918 в 2018, 9726 в 2019).



Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 4 542 случаях. В депздраве отметили, что это обосновывает 97% от всей избыточной смертности за ноябрь.



От COVID-19 как основной причины смерти в ноябре умерли 3 418 человек. 1 124 человека в ноябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. Ковид оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 188 случаях.



Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,23%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной; 3,83%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.



В ноябре коронавирус, как основная причина смерти, был зафиксирован в 3 573 случаях,