28 декабря. Mossovetinfo.ru – Мосгорнаследие отказало в полном сносе доходного дома Черникова в Хамовниках, сообщил глава ведомства Алексей Емельянов ходе итогового заседания комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты Москвы.



По словам Емельянова, здание, построенное в 1901 году, не будет признано объектом культурного наследия, однако архитектура главного фасада была признана интересной и ее решено было сохранить.



Емельянов также сообщил, что Мосгорнаследие получило согласие собственников здания отказаться от полного сноса, провести реконструкцию и сохранить главный фасад. При этом, на этапе проектировки реконструкции будет рассмотрена возможность сохранения интерьеров здания.



Здание планировалось снести, так как оно находится в аварийном состоянии.