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Город (Москва и область)     28.12.2019 12:51

Власти Москвы отказали в полном сносе доходного дома Черникова

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Теги:  Мосгорнаследие  архитектура  объекты культурного наследия 

28 декабря. Mossovetinfo.ru – Мосгорнаследие отказало в полном сносе доходного дома Черникова в Хамовниках, сообщил глава ведомства Алексей Емельянов ходе итогового заседания комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты Москвы.

По словам Емельянова, здание, построенное в 1901 году, не будет признано объектом культурного наследия, однако архитектура главного фасада была признана интересной и ее решено было сохранить.

Емельянов также сообщил, что Мосгорнаследие получило согласие собственников здания отказаться от полного сноса, провести реконструкцию и сохранить главный фасад. При этом, на этапе проектировки реконструкции будет рассмотрена возможность сохранения интерьеров здания.

Здание планировалось снести, так как оно находится в аварийном состоянии.


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Карта места

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Теги: 
Мосгорнаследие  архитектура  объекты культурного наследия 

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