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Город (Москва и область)
28.02.2020, 12:06
Власти Москвы предложили голосовать по Конституции на сайте мэра - СМИ
28 февраля. Mossovefinfo.ru – Московские власти готовы провести дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию, сообщает РБК со ссылкой на источники в столичной мэрии. Оконч...
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Город (Москва и область)
28.02.2020, 11:01
Реконструкция 22 кинотеатров в Москве завершится в 2021 году
28 февраля. Mossovefinfo.ru – Реконструкция 22 московских кинотеатров завершится в 2021 году, сообщает АГН Москва со ссылкой на управляющего партнера ADG group, генерального директора ООО «Эдисонэ...
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Город (Москва и область)
28.02.2020, 10:43
Движение по центральному участку МЦД-2 ограничат 29 февраля и в выходные дни марта
28 февраля. Mossovefinfo.ru – В связи с проведением работ по развитию путевой инфраструктуры, в субботу 29 февраля, а также в выходные дни марта будет ограничено движение по центральному участку МЦ...