28 февраля. Mossovefinfo.ru – Московские власти готовы провести дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию, сообщает РБК со ссылкой на источники в столичной мэрии.



Окончательное решение по данному вопросу будет принимать Центризбирком. Если решение о проведении электронного голосования будет принято, оно будет проводиться на официальном портале мэра и правительства Москвы.



По словам главы ЦК Эллы Памфиловой, провести электронное голосование в масштабах страны невозможно, а Москва сможет провести такое голосование, если докажет техническую возможность это сделать.



Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести 22 апреля.