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Город (Москва и область)     28.02.2020 12:06

Власти Москвы предложили голосовать по Конституции на сайте мэра - СМИ

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Теги:  электронное голосование  поправки  Конституция 

28 февраля. Mossovefinfo.ru – Московские власти готовы провести дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию, сообщает РБК со ссылкой на источники в столичной мэрии.

Окончательное решение по данному вопросу будет принимать Центризбирком. Если решение о проведении электронного голосования будет принято, оно будет проводиться на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам главы ЦК Эллы Памфиловой, провести электронное голосование в масштабах страны невозможно, а Москва сможет провести такое голосование, если докажет техническую возможность это сделать.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести 22 апреля.


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Теги: 
электронное голосование  поправки  Конституция 

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