14 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве приведены в режим повышенной готовности все коммунальные службы города в связи с ожидающимся ухудшением погоды во второй половине дня во вторник, 14 июля, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Ранее сообщалось, что во вторник в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков, а в течение ближайших трех дней – месячная норма. Кроме того, проливные дожди могут сопровождаться сильным ветром, порывы которого могут достигать 21 метра в секунду.
По словам Бирюкова, в режим готовности приведены аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Также наготове находится спецтехника. Энергетическим компаниям дано указание привести в готовность все аварийные источники питания.
Городские службы проводят очистку водоприемных решеток и ливнестоков. В местах понижения рельефа местности размещаются насосы, которые должны предотвратить локальные подтопления на улицах и во дворах. На дежурстве находятся 300 бригад «Мосводостока».
Проходит информирование граждан об ухудшении погоды. Информация передается через смс, а также выводится на городские видеоэкраны.
Бирюков призвал граждан переждать непогоду дома, не выходить на улицу без особой необходимости, а в случае появления на улице соблюдать меры предосторожности.
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