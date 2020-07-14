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Город (Москва и область)     14.07.2020 15:08

Власти Москвы предупредили о непогоде вечером 14 июля

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Теги:  предупреждение  погода  дожди 

14 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве приведены в режим повышенной готовности все коммунальные службы города в связи с ожидающимся ухудшением погоды во второй половине дня во вторник, 14 июля, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее сообщалось, что во вторник в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков, а в течение ближайших трех дней – месячная норма. Кроме того, проливные дожди могут сопровождаться сильным ветром, порывы которого могут достигать 21 метра в секунду.

По словам Бирюкова, в режим готовности приведены аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Также наготове находится спецтехника. Энергетическим компаниям дано указание привести в готовность все аварийные источники питания.

Городские службы проводят очистку водоприемных решеток и ливнестоков. В местах понижения рельефа местности размещаются насосы, которые должны предотвратить локальные подтопления на улицах и во дворах. На дежурстве находятся 300 бригад «Мосводостока».

Проходит информирование граждан об ухудшении погоды. Информация передается через смс, а также выводится на городские видеоэкраны.

Бирюков призвал граждан переждать непогоду дома, не выходить на улицу без особой необходимости, а в случае появления на улице соблюдать меры предосторожности.


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Теги: 
предупреждение  погода  дожди 

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