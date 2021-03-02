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Город (Москва и область)     02.03.2021 16:59

Власти Москвы предупредили родителей школьников об опасном челлендже в TikTok

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Теги:  соцсети  подростки  профилактика 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы предупредили родителей о челлендже в TilTok с призывами к массовому суициду детей 3 марта, рассылка велась по инициативе департамента образования, сообщает «Интерфакс».

Сообщения об опасном челлендже были направлены в родительские чаты. Родителей просят уделить детям особое внимание в указанный период. Ранее в чатах появились сообщения от детей и учителей о том, что в сети TikTok появились призывы к массовому суициду школьников.

В пресс-службе департамента отметили также подчеркнули, что школы регулярно проводят с родителями и учениками профилактическую работу, в том числе по предупреждению детского травматизма, а также по выявлению и помощи в решении психологических сложностей.

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Теги: 
соцсети  подростки  профилактика 

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