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Город (Москва и область)     15.03.2021 09:13

Власти Москвы рассказали о новом алгоритме лечения пациентов с COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  лечение  цифровизация  ЕМИАС 

15 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве для лечения пациентов с коронавирусом начали применять новое решение единой цифровой платформы здравоохранения — приложение «Ньюс2», сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

Новое приложение на основе оценки таких показателей как частота сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, температура тела, частота дыхания, относит пациента к одной из 4 групп риска и позволяет врачу при необходимости скорректировать лечение. Кроме того, приложение позволяет автоматически рассчитывать периодичность осмотров больного.

Все данные автоматически заносятся в медицинскую карту больного в системе ЕМИАС. Это позволяет врачам проследить динамику развития заболевания и оперативно применять меры для увеличения интенсивности лечения, либо убедится в его эффективности.

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Карта места

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  лечение  цифровизация  ЕМИАС 

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