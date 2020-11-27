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Город (Москва и область)     27.11.2020 14:07

Власти Москвы рассказали о нововведениях при лечении больных с COVID-19

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Теги:  здравоохранение  медицина  коронавирус  лечение  изменения  Анастасия Ракова 

27 ноября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы приняли решение о некоторых нововведениях при лечении больных коронавирусом, о них сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В Москве откроют 12 новых круглосуточных КТ-центров для диагностики коронавируса. Кроме того, они будут выдавать лекарства заболевшим.

Также принято решение о том, что лекарства от коронавируса пациентам будут выдавать бригады скорой помощи, приехавшие на вызов. Лекарства больным врачи скорой будут выдавать если пациент отказывается от госпитализации или госпитализация ему не требуется.

Кроме того, принято решение о повторном тестировании людей, проживающих в одной квартире с заболевшим коронавирусом. Повторное тестирование они будут проходить после того, как больной выйдет с карантина.

Ранее появилась информация об изменениях в работе скорой помощи, однако официального подтверждения данной информации пока нет.


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Теги: 
здравоохранение  медицина  коронавирус  лечение  изменения  Анастасия Ракова 

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