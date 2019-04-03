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Город (Москва и область)     03.04.2019 13:15

Власти Москвы рассказали о приоритетах развития ЦАО

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Теги:  ЦАО  развитие  строительство  благоустройство 

3 апреля. Mossovetinfo.ru – В 2019 году в центре Москвы планируют проводить редевелопмент промзон, сократить количество долгостроев и продолжить ввод в строй особо значимых объектов, сообщил на пресс-конференции глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По словам Левкина, из выявленных в центре Москвы промзон порядка 18% уже реорганизованы. До конца года на территориях бывших промзон планируется ввести в строй пять новых объектов, среди которых жилые комплексы, а также инженерный центр ОАО «МОСГАЗ».

Говоря о долгостроях, Левкин рассказал, что на территории ЦАО изначально насчитывалось 216 проблемных объектов. В настоящее время их количество сократилось до 42. До конца года пять из них планируется завершить и ввести в эксплуатацию.

Также в течение года планируется провести капитальный ремонт 9 разщличный зданий, среди которых помещение Детской музыкальной школы имени Глиэра и здание спортшколы олимпийского резерва №2.

Планируется развивать и парковочное пространство в ЦАО. До конца года в округе должны появится новые парковки в общей сложности на 3918 машиномест.

Будут продолжены работы по благоустройству и озеленению округа, развитию транспортной инфраструктуры и ликвидации отселенных ветхих жилых домов. При этом часть работ по благоустройству и озеленению округа будет проходить в рамках программы «Развитие городской среды».


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Теги: 
ЦАО  развитие  строительство  благоустройство 

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