19 октября. Mossovetinfo.ru – Московские власти утвердили концепцию строительства здания Национального космического центра, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.



Здание будет выглядеть как трехгранная ракета высотой в 200 метров. Оно будет построена в ходе реновации территории завода имени Хруничева.



Хуснуллин сообщил, что уже началось строительство фундамента НКЦ, а завершить строительство планируется в 2022 году.



Национальный космический центр создается совместно Роскосмосом и правительством Москвы по поручению президента России Владимира Путина.