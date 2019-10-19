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Город (Москва и область)     19.10.2019 12:36

Власти Москвы утвердили проект здания Национального космического центра

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Теги:  Национальный космический центр  проект  строительство 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Московские власти утвердили концепцию строительства здания Национального космического центра, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Здание будет выглядеть как трехгранная ракета высотой в 200 метров. Оно будет построена в ходе реновации территории завода имени Хруничева.

Хуснуллин сообщил, что уже началось строительство фундамента НКЦ, а завершить строительство планируется в 2022 году.

Национальный космический центр создается совместно Роскосмосом и правительством Москвы по поручению президента России Владимира Путина.


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Теги: 
Национальный космический центр  проект  строительство 

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