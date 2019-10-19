19 октября. Mossovetinfo.ru – Московские власти утвердили концепцию строительства здания Национального космического центра, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
Здание будет выглядеть как трехгранная ракета высотой в 200 метров. Оно будет построена в ходе реновации территории завода имени Хруничева.
Хуснуллин сообщил, что уже началось строительство фундамента НКЦ, а завершить строительство планируется в 2022 году.
Национальный космический центр создается совместно Роскосмосом и правительством Москвы по поручению президента России Владимира Путина.
12:45 Власть Путин поручил оказать помощь пострадавшим от прорыва дамбы в Красноярском крае
12:36 Город (Москва и область) Власти Москвы утвердили проект здания Национального космического центра
11:34 Происшествия Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского на станции «Савеловская»
11:26 Происшествия Как минимум 15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае - МЧС
07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики
11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года
10:55 Город (Москва и область) В составе Рублево-Архангельской линии метро может появиться станция «Пресня»