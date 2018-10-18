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Город (Москва и область)     18.10.2018 16:59

Власти Москвы выставят на продажу 3 земельных участка

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Теги:  торги  земля  ГЗК 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы выставят на продажу, соответствующее решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии, сообщает портал mos.ru.

Первый участок находит на Боровском шоссе, там планируется построить гостинично-торговый комплекс общей площадью 8,16 тысячи квадратных метра.

Второй участок расположен на Ореховом бульваре, на нем предполагается строительство медицинского центра.

Третий участок расположен на территории ТиНАО в поселении Сосенское, на этом участке предполагается возведение медицинской центра и спортивного объекта.


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Теги: 
торги  земля  ГЗК 

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