18 октября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы выставят на продажу, соответствующее решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии, сообщает портал mos.ru.
Первый участок находит на Боровском шоссе, там планируется построить гостинично-торговый комплекс общей площадью 8,16 тысячи квадратных метра.
Второй участок расположен на Ореховом бульваре, на нем предполагается строительство медицинского центра.
Третий участок расположен на территории ТиНАО в поселении Сосенское, на этом участке предполагается возведение медицинской центра и спортивного объекта.
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