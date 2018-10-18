18 октября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы выставят на продажу, соответствующее решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии, сообщает портал mos.ru.



Первый участок находит на Боровском шоссе, там планируется построить гостинично-торговый комплекс общей площадью 8,16 тысячи квадратных метра.



Второй участок расположен на Ореховом бульваре, на нем предполагается строительство медицинского центра.



Третий участок расположен на территории ТиНАО в поселении Сосенское, на этом участке предполагается возведение медицинской центра и спортивного объекта.