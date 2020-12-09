9 декабря. Mossovetinfo.ru - Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко подтвердил утечку данных о москвичах, переболевших коронавирусом.



При этом Лысенко подчеркнул, что взломов и других несанкционированных проникновений в работу информационных систем не было. Утечка произошла в результате того, что сотрудники, занимавшиеся обработкой данных, передали файлы третьим лицам.



Также Лысенко заявил, что проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры.



Ранее стало известно, в сеть попали данные москвичей, переболевших коронавирусом - их имена и фамилии, адреса их регистрации и проживания, а также вся информация о течении болезни и заборах анализов.

