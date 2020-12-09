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Город (Москва и область)     09.12.2020 16:46

Власти подтвердили утечку данных москвичей, переболевших коронавирусом

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Теги:  коронавирус  персональные данные  утечка данных  проверка 

9 декабря. Mossovetinfo.ru - Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко подтвердил утечку данных о москвичах, переболевших коронавирусом.

При этом Лысенко подчеркнул, что взломов и других несанкционированных проникновений в работу информационных систем не было. Утечка произошла в результате того, что сотрудники, занимавшиеся обработкой данных, передали файлы третьим лицам.

Также Лысенко заявил, что проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры.

Ранее стало известно, в сеть попали данные москвичей, переболевших коронавирусом - их имена и фамилии, адреса их регистрации и проживания, а также вся информация о течении болезни и заборах анализов.


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Теги: 
коронавирус  персональные данные  утечка данных  проверка 

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