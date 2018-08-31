31 августа. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движение и столичное управление ГИБДД призвали водителей соблюдать повышенную осторожность на дорогах в первые дни нового учебного года, соответствующее обращение опубликовано на Едином транспортном портале Москвы.
Водителям напоминают, что после каникул не все дети помнят о необходимости соблюдения правил дорожного движения, кроме того, многие школьники-подростки начинают ходить в школу без сопровождения взрослых и не всегда соблюдают принципы безопасного поведения на дорогах. Сами водители за летнее время также отвыкли от присутствия большого количества детей на улицах. Все это может привести к росту дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
В связи с этим водителям напоминают о необходимости тщательно выполнять требования ПДД, показывать пример безопасного поведения на дорогах. Также напоминается о том, что возле детских образовательных учреждений установлены ограничения по скорости, которые также необходимо соблюдать.
Родителей просят напомнить детям о необходимости соблюдать правила поведения на дорогах. Кроме того, в начале года ГИБДД проведет традиционное профилактическое мероприятие «Снова в школу», в рамках которого детям и их родителям напомнят о правилах безопасного поведения на дорогах.
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