Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     31.08.2018 08:26

Водителей в Москве призвали быть осторожнее в преддверии нового учебного года

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  водители  ПДД  учебный год  дети 

31 августа. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движение и столичное управление ГИБДД призвали водителей соблюдать повышенную осторожность на дорогах в первые дни нового учебного года, соответствующее обращение опубликовано на Едином транспортном портале Москвы.

Водителям напоминают, что после каникул не все дети помнят о необходимости соблюдения правил дорожного движения, кроме того, многие школьники-подростки начинают ходить в школу без сопровождения взрослых и не всегда соблюдают принципы безопасного поведения на дорогах. Сами водители за летнее время также отвыкли от присутствия большого количества детей на улицах. Все это может привести к росту дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

В связи с этим водителям напоминают о необходимости тщательно выполнять требования ПДД, показывать пример безопасного поведения на дорогах. Также напоминается о том, что возле детских образовательных учреждений установлены ограничения по скорости, которые также необходимо соблюдать.

Родителей просят напомнить детям о необходимости соблюдать правила поведения на дорогах. Кроме того, в начале года ГИБДД проведет традиционное профилактическое мероприятие «Снова в школу», в рамках которого детям и их родителям напомнят о правилах безопасного поведения на дорогах.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
водители  ПДД  учебный год  дети 

Возврат к списку

Лента новостей

09:19 Происшествия Движение в центр по Новоарбатскому мосту перекрыто из-за ДТП

08:56 В мире МГУ признан лучшим вузом Евразии

08:37 Город (Москва и область) В Москве выпустят карты «Тройка», посвященные запуску электробусов

08:26 Город (Москва и область) Водителей в Москве призвали быть осторожнее в преддверии нового учебного года

08:13 Общество Какая погода ожидается в Москве 31 августа

Актуальные материалы

13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство

12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре

19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей

07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города

07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов

07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн

18:54 Город (Москва и область) Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru