26 марта. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения (ЦОДД) напомнил жителям юго-востока Москвы об осложнениях движения из-за закрытия трех станций метро.



«Основные осложнения движения прогнозируются на Рязанском, Лермонтовском, Волгоградском проспектах, Саранской и Жигулёвской улицах, Новорязанском шоссе, МКАД», - говорится в сообщении.



До 30 марта включительно закрыты станции метро «Лермонтовский проспект», «Жулебино», «Котельники». Это необходимо для строительства Кожуховской линии. Для удобства пассажиров введены компенсационные автобусы, которые курсируют по выделенным полосам.



Кроме того, перекрыты некоторые съезды с МКАД, введены и другие ограничения. Их снимут 31 марта.