10 июня. Mossovetinfo.ru – Торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов откроют в Московской области в конце рабочей недели. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.



«Осталось открыть торговые центры и летние веранды. Хотим сделать это перед выходными. Ведем консультации с санитарным врачом». – сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».



Ранее в Московской области уже открыли салоны красоты, парикмахерские и МФЦ.



Коронавирус. Подмосковье. Данные на 10 июня