10 июня. Mossovetinfo.ru – Торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов откроют в Московской области в конце рабочей недели. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Осталось открыть торговые центры и летние веранды. Хотим сделать это перед выходными. Ведем консультации с санитарным врачом». – сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее в Московской области уже открыли салоны красоты, парикмахерские и МФЦ.
Коронавирус. Подмосковье. Данные на 10 июня
20:53 Город (Москва и область) Воробьев анонсировал открытие в Подмосковье ТЦ и летних веранд
19:45 Город (Москва и область) В Москве зафиксированы девятибалльные пробки на второй день после отмены самоизоляции
18:12 Происшествия В ТиНАО паводком размыло автомобильный мост
17:30 Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Симферополе
16:25 В мире Евросоюз планирует открыть внешние границы 1 июля
20:53 Город (Москва и область) Воробьев анонсировал открытие в Подмосковье ТЦ и летних веранд
07:52 Город (Москва и область) Капитальный ремонт еще 25 поликлиник в Москве начнут в конце июня
07:31 Город (Москва и область) Строительство Северо-Восточной хорды планируется закончить в 2022 году
08:51 Город (Москва и область) Некоторые улицы в центре Москвы перекроют вечером 14 июня из-за репетиции парада
18:58 Общество Социальных работников поблагодарили за труд в их профессиональный праздник
14:25 Власть Детские сады в Москве возобновят работу в полном объеме с 23 июня
09:02 Общество В Москве во время голосования по Конституции будет работать видеонаблюдение
08:47 Общество Парки Москвы подготовили онлайн-программу на неделю с 8 по 14 июня
16:00 Город (Москва и область) Информационные центры программы реновации возобновят работу 5 июня
16:56 Власть Путин согласился объявить режим ЧС федерального характера из-за разлива топлива в Норильске
17:38 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве
17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта
20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву
11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»