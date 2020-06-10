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Город (Москва и область)     10.06.2020 20:53

Воробьев анонсировал открытие в Подмосковье ТЦ и летних веранд

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Теги:  коронавирус  Московская область  Подмосковье  Андрей Воробьев  Воробьев 

10 июня. Mossovetinfo.ru – Торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов откроют в Московской области в конце рабочей недели. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Осталось открыть торговые центры и летние веранды. Хотим сделать это перед выходными. Ведем консультации с санитарным врачом». – сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Московской области уже открыли салоны красоты, парикмахерские и МФЦ.

Коронавирус. Подмосковье. Данные на 10 июня


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Теги: 
коронавирус  Московская область  Подмосковье  Андрей Воробьев  Воробьев 

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