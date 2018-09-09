9 сентября. Mossovetinfo.ru – Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев лидирует на выборах главы региона после обработки 22,81% голосов, следует из данных ЦИК.



Воробьев набирает 61,32%. Второе место занимает Константин Черемисов из КПРФ (13,52%), третье - Лидия Белова из «Альянса зеленых» (7,93%).



Далее следуют: Кирилл Жигарев (ЛДПР) - 5,79%, Борис Надеждин (Партия роста) - 4,52%, Игорь Чистюхин («Справедливая Россия») - 4,7%.



Выборы главы Подмосковья прошли 9 сентября. Избирательные участки были открыты с 8:00 до 20:00.