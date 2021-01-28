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Город (Москва и область)     28.01.2021 17:46

Воробьев назвал условие отмены коронавирусных ограничений в Подмосковье

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Теги:  Московская область  Подмосковье  коронавирус  COVID-19  ограничения  снятие ограничений 

28 января. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области в эфире телеканала «Россия 24» назвал условия, при которых будут сняты все коронавирусные ограничения в регионе.

По словам Воробьева, все ограничения будут отменены, когда ежесуточный прирост заболевших коронавирусом будет составлять менее 900 человек.

При этом, Воробьев напомнил, что часть ограничений уже снята, в частности, возобновили работу бары, дискотеки и другие развлекательные заведения.

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  коронавирус  COVID-19  ограничения  снятие ограничений 

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