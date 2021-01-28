17:46 Город (Москва и область) Воробьев назвал условие отмены коронавирусных ограничений в Подмосковье
17:19 Происшествия В Москве возбудили еще два уголовных дела по итогам несанкционированной акции 23 января
16:04 Город (Москва и область) Все москвичи теперь могут проводить общие собрания онлайн
15:09 Общество Суд отклонил апелляцию на арест Алексея Навального
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09:15 Город (Москва и область) Студенты вузов в Москве продолжат учиться дистанционно
09:06 Город (Москва и область) Москвичам старше 65 лет разблокируют транспортные карты после вакцинации от COVID-19
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08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года