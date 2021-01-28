Воробьев назвал условие отмены коронавирусных ограничений в Подмосковье

28 января. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области в эфире телеканала «Россия 24» назвал условия, при которых будут сняты все коронавирусные ограничения в регионе.



По словам Воробьева, все ограничения будут отменены, когда ежесуточный прирост заболевших коронавирусом будет составлять менее 900 человек.



При этом, Воробьев напомнил, что часть ограничений уже снята, в частности, возобновили работу бары, дискотеки и другие развлекательные заведения.