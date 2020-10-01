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Город (Москва и область)     01.10.2020 19:01

Воробьев порекомендовал установить школьные каникулы в Подмосковье с 5 по 11 октября

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Теги:  Московская область  Подмосковье  каникулы  Андрей Воробьев  постановление 

1 октября. Mossovetinfo.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие в Подмосковье меры по нераспространению коронавируса, постановление опубликовано на официальном сайте правительства региона.

Согласно постановлению, в школах Подмосковья рекомендовано установить осенние каникулы с 5 по 11 октября.

При этом, решение о сроках установления каникул должны принимать руководители образовательных учреждений, исходя их эпидемиологической ситуации в каждой конкретной школе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому осенние школьные каникулы в столице пройдут в одно время во всех школах и будут длиться две недели – с 5 по 18 октября.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  каникулы  Андрей Воробьев  постановление 

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