1 мая. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, вводящее в Подмосковье «масочный» режим, постановление опубликовано на официальном сайте правительства региона.



Согласно постановлению, гражданам до 12 мая строго рекомендуется носить медицинские маски или респираторы при нахождении в местах общего пользования, к которым отнесены объекты торговли, общественный транспорт, продолжающие работать предприятия, медицинские организации. С 12 мая режим ношения масок в общественных местах станет обязательным.



Аптекам, подведомственным министерству здравоохранения Московской области, поручено обеспечить наличие масок, аптекам других сетей окажут помощь в их приобретении.



Социально незащищенные слои населения будут обеспечены масками на льготных условиях.



Антимонопольной службе Московской области рекомендовано отслеживать цены на медицинские маски.