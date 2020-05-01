1 мая. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, вводящее в Подмосковье «масочный» режим, постановление опубликовано на официальном сайте правительства региона.
Согласно постановлению, гражданам до 12 мая строго рекомендуется носить медицинские маски или респираторы при нахождении в местах общего пользования, к которым отнесены объекты торговли, общественный транспорт, продолжающие работать предприятия, медицинские организации. С 12 мая режим ношения масок в общественных местах станет обязательным.
Аптекам, подведомственным министерству здравоохранения Московской области, поручено обеспечить наличие масок, аптекам других сетей окажут помощь в их приобретении.
Социально незащищенные слои населения будут обеспечены масками на льготных условиях.
Антимонопольной службе Московской области рекомендовано отслеживать цены на медицинские маски.
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