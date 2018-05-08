8 мая. Mossovetinfo.ru – В рамках подготовки фан-зоны к чемпионату мира по футболу на Воробьевых горах ремонтируют плиточное и асфальтовое покрытие, ведут санитарную очистку парковой территории, а также приводят в порядок существующие ограждения. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Кроме того, на улице Косыгина идет ремонт проезжей части и тротуаров. Также там заменят бордюр.
До старта чемпионата мира в Москве в 19 местах будет проведен ремонт дорог, установлено около 230 указателей городской навигации, оформлено 9 тематических цветников. Самый крупный из них площадью 150 тысяч квадратных метров находится на Волоколамском шоссе оформлен в виде логотипа турнира.
Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Москве матчи примут «Лужники» и стадион «Спартака».
Ранее сообщалось, что многие студенты МГУ выступили против организации фан-зоны на территории университета, так как это осложнит им жизнь на этот период.
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