29 ноября. Mossovetinfo.ru – На юго-западе Москвы под переселение в рамках программы реновации жилья передано восемь домов, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.
Новые дома переданы под заселение в районах Южное Бутово, Академический, Коньково и Котловка. В настоящее время в этих районах по программе реновации переселяется 847 семей. 784 семьи (более 90%) уже заключили договора на получение новых квартир с департаментом городского имущества, еще 27 семей приглашены на заключение договоров в ближайшее время.
Кроме того, в Юго-Западном административном округе еще 14 домов по программе реновации находятся в стадии строительства. Строительство еще шести домов начнется до конца года, 5 домов находятся в стадии проектирования.
Всего в ЮЗАО по программе реновации должны быть расселены 520 домов.
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