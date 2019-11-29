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Город (Москва и область)     29.11.2019 14:13

Восемь домов по реновации переданы под заселение на юго-западе Москвы

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Теги:  программа реновации жилья  ЮЗАО  реновация жилья  переселение  программа реновации 

29 ноября. Mossovetinfo.ru – На юго-западе Москвы под переселение в рамках программы реновации жилья передано восемь домов, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

Новые дома переданы под заселение в районах Южное Бутово, Академический, Коньково и Котловка. В настоящее время в этих районах по программе реновации переселяется 847 семей. 784 семьи (более 90%) уже заключили договора на получение новых квартир с департаментом городского имущества, еще 27 семей приглашены на заключение договоров в ближайшее время.

Кроме того, в Юго-Западном административном округе еще 14 домов по программе реновации находятся в стадии строительства. Строительство еще шести домов начнется до конца года, 5 домов находятся в стадии проектирования.

Всего в ЮЗАО по программе реновации должны быть расселены 520 домов.


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Теги: 
программа реновации жилья  ЮЗАО  реновация жилья  переселение  программа реновации 

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